В президентскую гонку включается еще один кандидат

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Среда, 5 декабря 2018, 14:34

Партия "Укроп" официально объявила внефракционного народного депутата Александра Шевченко своим кандидатом на президентских выборах в марте 2019 года.

Соответствующее решение партия приняла во время XVI съезда 5 декабря.

Согласно сообщению партии, право бороться за главный пост в государстве Шевченко "завоевал на внутрипартийных праймериз".

 

Внефракционный нардеп-маджоритарник, основатель и экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента Украины еще в июле.

Ранее 5 декабря один из основателей партии "Укроп" мэр Днипра Борис Филатов заявил о выходе из этой политсилы.

Он уточнил, что не хочет "иметь дело с публикой, захватившая власть в "Укропе".

Партия олигарха Игоря Коломойского "Укроп" получила официальное свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции в июне 2015 года. Партию создали люди, близкие к Коломойскому - в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов.

23 января 2016 года Корбана сместили с должности председателя политсовета партии "Укроп".

Украинская правда

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Темы: виборы Коломойский
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