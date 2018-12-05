СБУ объявила в розыск экс-главу стройинспекции Киева

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Среда, 5 декабря 2018, 16:18

Служба безопасности объявила в розыск бывшего начальника Инспекции архитектурно-строительного контроля в Киеве Сергея Кучера.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Кучеру инкриминируют злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям.

За это ему грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Согласно реестру МВД, экс-чиновника объявили в розыск 19 ноября.

Мера пресечения для него судом избран.

В 2014 году СБУ собщала, что открыла производство против Кучера и бывшего главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака, сына экс-спикера Рады.

По версии следствия, они в 2013 году создали механизм незаконной регистрации разрешительных документов на строительство.

Украинская правда

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Темы: Киев строительство
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