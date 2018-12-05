СБУ объявила в розыск экс-главу стройинспекции Киева
Служба безопасности объявила в розыск бывшего начальника Инспекции архитектурно-строительного контроля в Киеве Сергея Кучера.
Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.
Кучеру инкриминируют злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям.
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 3 лет.
Согласно реестру МВД, экс-чиновника объявили в розыск 19 ноября.
Мера пресечения для него судом избран.
В 2014 году СБУ собщала, что открыла производство против Кучера и бывшего главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака, сына экс-спикера Рады.
По версии следствия, они в 2013 году создали механизм незаконной регистрации разрешительных документов на строительство.