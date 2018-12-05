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Дело о госизмене: СБУ допросила 12 священников УПЦ МП

Среда, 5 декабря 2018, 17:55
Дело о госизмене: СБУ допросила 12 священников УПЦ МП

В среду в управлении СБУ в Ровенской области допрашивали 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ МП.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря управления СБУ Инну Илючок сообщает LIGA.net.

"Сегодня были вызваны 12 священников в качестве свидетелей в открытом уголовном производстве, которое расследуют следователи СБУ в Ровенской области", - сказала она.

При этом представитель СБУ отказалась предоставлять дополнительную информацию о допросах, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения следователя, но уточнила, что в повестках на допрос фигурировали статьи 111 и 161 УК - государственная измена и разжигание межрелигиозной вражды.

Епископ Дубенский Пимен (Воят) подтвердил местному изданию "ЧаРівне", что священников допрашивали в рамках производства по статьям 111 и 161 уголовного кодекса.

Он заявил, что считает подозрения, которые якобы предъявлены священникам, "натянутыми и незаконными". По словам Пимена, священники УПЦ МП не распространяли агитационную продукцию и не давали интервью российским СМИ.

 

Утром 5 декабря Служба безопасности сообщила, что во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата была разоблачена сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

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Темы: церковьгосизменаСБУ
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