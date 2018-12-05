Во время обысков в УПЦ МП нашли брошюры с пропагандой

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Среда, 5 декабря 2018, 10:26

Во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата правоохранители разоблачили сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Правоохранители отмечают, что в последние дни провели ряд обысков в отдельных административных помещениях УПЦ МП и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии.

"По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни", - сообщили в ведомстве.

В частности, в течение двух суток правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ". 

 

Экспертиза Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз признала, что это издание "содержит пропаганду религиозной нетерпимости ... оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть".

 

Кроме того, другим удаленным материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку.

 

3 декабря стало известно, что правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата. В частности, силовики провели 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене.

Как известно, 30 ноября СБУ проводила следственные действия по месту жительства предстоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла.

 

Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

 

В 2016 году на сайте недвижимости появилось объявление о продаже имения владыки Павла за 34 млн гривен.

Читайте также: Семь "смертных" грехов владыки Павла

Украинская правда

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Темы: церковь томос пропаганда СБУ
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