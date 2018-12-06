Волкер обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в Украине

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

По мнению Волкера, Россия пытается повлиять на политику Киева, а также представить правительство Украины в невыгодном свете.

"Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же, как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это того, что украинцы изменились, у них теперь сильнее ощущение национального духа и идентичности", - заявил он.