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Волкер обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в Украине

Четверг, 6 декабря 2018, 08:58

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

По мнению Волкера, Россия пытается повлиять на политику Киева, а также представить правительство Украины в невыгодном свете.

"Я думаю, что Россия пытается повлиять на украинские выборы, так же, как они пытались повлиять на выборы в Германии, Франции. Чего они не понимают, так это того, что украинцы изменились, у них теперь сильнее ощущение национального духа и идентичности", - заявил он.

Темы: СШАРосcиявиборыУкраина
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