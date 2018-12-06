Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что сейчас все шансы победить в предстоящих президентских выборах есть у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, чья предвыборная программа ему импонирует, а у Петра Порошенко слишком низкий рейтинг, чтобы вокруг него объединяться.

Об этом он сказал журналистам в четверг перед началом круглого стола относительно агрессии России.

По его словам, если бы выборы президента были сегодня, то победила бы Тимошенко, но что будет 31 марта - ему не известно.

Кравчук добавил, что читал программу лидера "Батькивщины" и она ему близка и понятна.

На вопрос журналистов, есть ли Тимошенко прокремлевским политиком, который не поддерживает томос и прочее, первый украинский президент отметил, что не знает, какие политики прокремлевские.

"Относительно томоса. Вы слышали выступление Порошенко на ICTV? С ним ходит группа обманщиков и они задают вопрос президенту, будто Тимошенко против томоса... В ходе голосования в Верховной Раде, когда было обращение к Варфоломею, вся фракция "Батькивщины", включая Тимошенко, проголосовала "за". Значит это все вранье", - сказал он.

Кравчук отметил, что Порошенко не должен комментировать подобные заявления или требовать предоставить какие-то подтверждение.

По его мнению, Тимошенко авторитет среди политиков в США и других стран.

Вместе с тем он раскритиковал призыв третьего президента Виктора Ющенко относительно объединения вокруг Порошенко.

"Как можно объединяться вокруг того, у кого такой низкий рейтинг? Ни один президент не терял его так быстро... То есть, 10% объединятся, а что делать остальным 90%?", - задал риторический вопрос Кравчук.

Он добавил, что вообще объединяться вокруг президента - плохая идея, лучше объединяться вокруг идей и стратегий.

На вопрос, как он относится к возможным кандидатам в президенты Святославу Вакарчуку, Владимиру Зеленскому или иных новых лиц, Кравчук ответил, что уважает их как людей, но не считает, что им следует быть руководителями государства.

"Если бы у украинского президента были такие же полномочия, как у президента Германии, то может было бы и ничего - президент без знаний в экономике, опыта управления, без команды...", - сказал он.

При этом экс-президент добавил, что поскольку в Украине другая ситуация, то президентство для Вакарчука или Зеленского будет не под силу.

Что касается других новых лиц, он сказал: "Новый - не значит умный".

По его словам, будущий президент Украины должен быть умным, с определенным опытом и хорошей командой.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук симпатизирует лидеру "Битькивщины" Юлии Тимошенко.

В СМИ сообщали, что Кравчук якобы работает "V.I.P. агитатором" Тимошенко.

Напомним, на выборах 2010 года Кравчук был ВИП-агитатором у Тимошенко и призвал голосовать за нее. Летом 2018 экс-президент очень комплиментарно высказывался о Юлии Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Стоит отметить, что бывший президент посещал презентацию форума Тимошенко "Новый курс Украины", где сидел в первом ряду.