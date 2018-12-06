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Рада расширила контроль моря и разрешила огонь без предупреждения по нападающим

Четверг, 6 декабря 2018, 11:29

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о прилегающей зоне Украины, который фактически увеличивает территорию контроля в Черном море.

За соответствующее решение в четверг проголосовали 244 депутата.

"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", – говорится в пояснительной записке.

Закон определяет, что прилегающая зона Украины составит 24 мили.

Международное законодательство позволяет государствам в пределах прилегающей зоны осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Депутаты обращали внимание, что после аннексии Крыма Россия незаконно осуществляет там экономическую деятельность, выросли объемы контрабанды, Украина потеряла возможность эффективно контролировать судоходство.

Закон позволяет Украине в прилегающей зоне останавливать или досматривать суда и арестовывать их, корме военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Закон позволяет Украине в прилегающей зоне останавливать, осматривать и арестовывать суда-нарушителей.

Также парламет разрешил пограничникам без предупреждения применять оружие для отражения вооруженного нападения и прекращения вооруженных конфликтов.

После предупреждающей стрельбы Украины может применять оружие в отношении нарушителей, которые не выполняют требование остановиться.

В первом чтении законопроект приняли 8 ноября.

Украинская правда

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