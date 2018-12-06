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Появилось видео убийства полицейским напавшего в Харькове

Четверг, 6 декабря 2018, 12:38
Появилось видео убийства полицейским напавшего в Харькове

В соцсети появилось видео момента стрельбы в супермаркете Харькова, когда полицейский застрелил посетителя, напавшего на него с ножом.

Видео с камеры видеонаблюдения в супермаркете "Рост" выложили на странице паблика "Жить в Харькове".

На видео видно, как открывается дверь из подсобного или складского помещения, из нее выбегает полицейский, а за ним выбегает другой человек, который пытается убежать.

Вдруг человек падает, вероятно, после выстрела полицейского. После падения мужчина не шевелится. 

Напомним, ранее полиция Харьковской области сообщила, что полицейский застрелил 24-летнего посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений.

Отмечалось, что мужчина отказывался оплатить товар, а когда его провели в подсобное помещение, чтобы вызвать наряд, то он набросился на полицейского и нанес ему три удара ножом.

После этого полицейский дважды выстрелил в нападавшего.

Сообщалось, что мужчина умер ночью в больнице, а полицейского прооперировали.

Украинская правда

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Темы: Харьковубийствополиция
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