У Порошенко опровергли, что он был иподьяконом УПЦ МП
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Четверг, 6 декабря 2018, 21:53
Информация о том, что Петр Порошенко был иподьяконом УПЦ МП, не соответствует действительности.
Об этом "Украинской правде" сообщили в Администрации президента.
"Петр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП", - заверили в АП, реагируя на открытое письмо наместника Почаевской лавры митрополита Владимира.
Митрополит жаловался президенту на давление, просил о заступничестве и написал, что Порошенко, якобы, в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.
"Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине", - дУобавили в администрации президента.
Украинская правда
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