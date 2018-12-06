У Порошенко опровергли, что он был иподьяконом УПЦ МП

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Четверг, 6 декабря 2018, 21:53

Информация о том, что Петр Порошенко был иподьяконом УПЦ МП, не соответствует действительности.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Администрации президента.

"Петр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП", - заверили в АП, реагируя на открытое письмо наместника Почаевской лавры митрополита Владимира.

Митрополит жаловался президенту на давление, просил о заступничестве и написал, что Порошенко, якобы, в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.

"Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине", - дУобавили в администрации президента.

Украинская правда

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Темы: Порошенко церковь
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