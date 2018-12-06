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Наместник Почаевской лавры написал письмо "иподиакону" Порошенко

Четверг, 6 декабря 2018, 18:24
Наместник Почаевской лавры написал письмо иподиакону Порошенко

Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир пожаловался президенту Петру Порошенко на давление и попросил о заступничестве.

Об этом говорится в отрытом письме на имя главы государства, размещенном 6 декабря на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

"В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподиаконом нашей церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской Лавре, где мы, насколько это было возможно, уделяли ему внимание", - говорится в заявлении священника.

А теперь в Почаевской лавре "удивляются", почему президент "изменил свое отношение к Украинской Православной Церкви".

По словам архипастыря, после того, как "не сложилась встреча президента с епископатом УПЦ, Почаевская Свято-Успенская Лавра, начала переживать давление со стороны различных властных структур".

"Скажите, пожалуйста, кто им дал такое задание?", – обращается митрополит к Порошенко.

"В 50-х, 60-х годах прошлого века, братию Лавры выгоняли из монастыря, сажали в тюрьмы, презирали, обвиняли, приводили клевету, конфисковывали храмы, имущество и землю. Обзывали нас "националистами", потому что мы говорили на украинском языке, а теперь мы "москали", потому, что православные и отстаиваем позицию нашей спасительной Православной веры", – говорится также в этом обращении.

В связи с этим отмечается, что высокопреосвященнейший владыка просит Порошенко "проявить понимание, а к святыне любовь и уважение".

В частности митрополит Владимир просит "личного вмешательства относительно тех событий, которые происходят вокруг Украинской Православной Церкви, ее верных, Почаевской Лавры и ее насельников, чтобы прекратилось давление со стороны органов государственной власти и воцарились любовь и взаимопонимание".

В Администрации президента "Украинской правде" сообщили, что информация о том, что Петр Порошенко был иподьяконом УПЦ МП, не соответствует действительности.

В 2003 году, во времена премьера Виктора Януковича, сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава Кременецко-Почаевского заповедника. И только в 2018 году Министерство культуры поручило государственному заповеднику их вернуть. Заповедник первым обратился к регистратору с претензией на сооружения Лавры, но святыни достались Московскому патриархату вплоть до 2052 года решением регистратора.

Комиссия Министерства юстиции по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

28 ноября Кабмин своим решением вернул Почаевскую лавру Кременецко-Почаевскому заповеднику.

5 декабря чиновники провели инвентаризацию святынь в Почаевской лавре.

Украинская правда

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Темы: церковьПорошенко
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