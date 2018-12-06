В Украину не пустили 4 журналисток из России

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Четверг, 6 декабря 2018, 23:47

На территорию Украины не пустили российскую журналистку Анастасию Дроздову и еще трех ее коллег.

Об этом сообщает "Громадське".

Указывается, что Дроздова - журналист сети журналистов-расследователей SCOOP.

"Мы сражались сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", - рассказала она.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что кроме Дроздовой, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкину - журналистку российской газеты "Мой район".

В августе украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения по защите прав избирателей "Голос" Роману Удоту.

26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили на территорию нашего государства более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

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Темы: Росcия граница СМИ
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