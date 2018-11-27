Пограничники за день не пустили в Украину более 70 граждан России

В понедельник, 26 ноября, в столичных аэропортах Украины не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Комментируя заявление государственного пограничного комитета Беларуси о том, что из Киева в Минск за сутки вернули 47 граждан РФ, он ответил, что таких случаев было значительно больше.

"Если отбросить то, кто из них летел из Беларуси или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, "Борисполе" и "Киеве" не пропустили более 70 граждан России", - сказал Демченко.

"Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. А еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности Крым", - добавил представитель ГНАУ.

Он отметил, что россиянам, которые посещали оккупированные территории, запретили дальнейшее въезд в Украину, а остальных просто вернули обратными рейсами.

По его словам, пограничники действуют в рамках действующего законодательства.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, которые пересекают границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.