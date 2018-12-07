Трамп решил назначить Нойерт новым послом США в ООН - СМИ

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Пятница, 7 декабря 2018, 03:48

Президент США Дональд Трамп решил назначить пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Нойерт послом Соединенных Штатов в ООН вместо Никки Хейли, которая покидает должность посла.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 3 источника, знакомые с решением американского президента.

"48-летняя Нойерт - необычный выборо для должности в ООН, поскольку она имеет мало опыта работы в правительстве и во внешней политике.

Перед тем, как присоединиться к администрации Трампа в апреле 2017 года, она несколько лет работала ведущей и корреспондентом телеканала Fox News. Никки Хейли также не имела большого внешнеполитического опыта, когда стала послом, но ее дважды избирали губернатором Южной Каролины", - пишет Bloomberg.

"Тем не менее, Нойерт получила доверие госсекретаря Помпео. Она таккож тесно связана с дочерью Трампа Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером", - говорится в материале.

Отмечается, что Трамп выбрал кандидатуру Нойерт после рассмотрения других потенциальных кандидатов, включая экс-советника Белого дома Дину Пауэлл, посла США в Канаде Келли Крафт и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

"Если Нойерт будет одобрена Сенатом, ей придется работать с широкой повесткой дня в ООН, в частности, о необходимости сохранения международных санкций против Северной Кореи.

Она также возьмет на себя усилия администрации Трампа, направленные на защиту Израиля в ООН и противостояния тому, что Хейли называла предвзятостью Организации Обьеднвних Наций в отношении Израиля", - отмечает агентство.

В ноябре стало известно, что Трамп рассматривает возможность назначить  пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт на пост посла США в Организации Объединенных Наций взамен Никки Хейли.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил пост посла США в ООН своей бывшей советнице по вопросам национальной безопасности одной из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs Дине Пауэлл, однако она отказалась.

9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу.

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Темы: Трамп США ООН
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