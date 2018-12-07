Из-за россиян в Керченском проливе стоят на якорях более 140 судов

Из-за Российской Федерации, которая заблокировала проход Керченским проливом, в ожидании прохода застряли более 140 судов.

Об этом 7 декабря сообщает Государственная пограничная служба.

"На якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода Керченским проливом находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в конце ноября в Керченском проливе стояло более 400 судов, но в первые дни декабря ситуация стабилизировалась и их количество снизилось до 105.

Пограничники утверждают, что такими действиями Россия увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций из-за накопления судов на стоянках.

"При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты", - добавили в ГПСУ.

В частности, за минувшие сутки через Керченский пролив россияне пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в портов Украины.

При этом суда, которые направлялись из Украины или в Украину проверяли ФСБ России.

Как сообщалось, в Черном и Азовском морях зафиксировано аварии морских судов, обусловленные блокировкой Россией Керченского пролива.