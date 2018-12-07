ФФУ назвала клеветой данные в СМИ по закупке оборудования через оффшоры

Освещенные факты в выпуске программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" от 3 декабря, о якобы подтверждении закупки оборудования через фирму-прокладку, не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Федерации футбола Украины.

Об этом говорится в заявлении ФФУ.

В сообщении Федерации футбола отмечается, что приведенная в сюжете информация, о закупке оборудования через компанию SDT FZE с якобы "коррупционным пеплом", не соответствует действительности и не имеет никаких документальных подтверждений.

В ФФУ добавляют, что отношения с компанией SDT FZE носили исключительно коммерческий характер.

"Компания SDT FZE была избрана генеральным подрядчиком для оптимизации процессов закупки, доставки, монтажа и запуска оборудования на заводе "ФФУ Продакшн" согласно рекомендации представителя компании Polytan", - говорится в сообщении.

Процитированное в программе письмо в ФФУ назвали извращением фактов.

"Вопреки официальной позиции, предоставленной дочерним предприятием Федерации футбола Украины, ООО "ФФУ Продакшн" 23.11.2018 г., без запроса дополнительной информации от Федерации футбола Украины, журналисты программы вырывают из контекста и подают в негативном ключе одну строку из документа", - отмечают в компании.

В ФФУ отметили, что начиная с марта 2018 года все закупки осуществляются исключительно в компании Polytan GmbH направления.

"Федерация футбола Украины - социально ответственная организация, действующая исключительно в рамках действующего законодательства Украины и придерживается принципов гласности и открытости бизнеса", - говорится в заявлении.

Сообщается, что деятельность ФФУ и ее дочерних предприятий проверяется независимой международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY), которая подтвердила достоверность финансовой отчетности организации и ее дочерних предприятий.

"Упреки относительно некорректного деятельности Федерации футбола Украины являются клеветой с целью навредить деловой репутации юридического лица, нарушают нормы действующего Законодательства, в частности, Гражданский кодекс Украины относительно неприкосновенности деловой репутации ФФУ (ч.1 ст.94)", - добавили в ФФУ.

После этого в программе ответили, что в своем опровержении ФФУ все равно не предоставила документального подтверждения своей версии появления посредника с ОАЭ.

Ранее в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" сообщалось, что у журналистов есть доказательства, что Федерация футбола Украины под руководством нардепа Андрея Павелко через компании-прокладки из Арабских Эмиратов добилась увеличения стоимости сделки закупки оборудования для ФФУ на 20%, благодаря чему освоила $ 1,5 млн.

Ранее стало известно, что S.D.T закупала иностранное оборудование для завода, которым владеет Федерация футбола. Затем она перепродавала "ФФУ Продакшн" (основана Федерацией) такое же оборудование на 20 процентов дороже: вместе с услугами транспортировки и ухода за настройкой.

Таким образом, за поставки оборудования в 2017-2018 годах "ФФУ Продакшн" могла переплатить больше 1 миллиона долларов. Эти деньги из бюджета Федерации футбола Украины осели на счетах арабского оффшора S.D.T.

Позже президент Федерации футбола Андрей Павелко подтвердил встречу с шейхом Мохаммедом Кайеды, который является руководителем компании S.D.T, что закупала оборудование для завода по производству искусственных полей, построенный под Киевом, однако обвинения в осадке средств в оффшоре назвал ерундой.