Укрзализныця закупает винтовок и пистолетов на 2,5 млн

3143 просмотра
Пятница, 7 декабря 2018, 12:59

Один из филиалов Укрзализныци хочет закупить оружия за 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте государственных закупок Prozorro.

Заказчиком указана "Юго-Западная железная дорога".

Поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины.

Компания поставит пистолет Форт-21.03 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт.), пистолет Форт-19 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт.), пистолет Форт-9 (в комплекте патроны 9х17 - 500 шт.), штурмовую винтовку Форт-229 (в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт.), пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger с глушителем (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт.) и пистолет-пулемет Форт - 224 калибра 9х19 Luger без глушителя (в комплекте патроны 9х19 Luger - 1000 шт).

Товары должны поставить до 28 декабря 2018. Всего Укрзализнице поставят 89 комплектов оружия.

Ожидаемая стоимость заказа 2 миллиона 615 000 802 гривен.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: оружие Укрзализныця
powered by lun.ua
По теме
В Тбилиси задержали зятя президента Грузии за оружие 6 декабря 2018, 13:06
Украина приобретет канадские снайперские винтовки 6 декабря 2018, 07:46
Угроза нападения России сейчас самая высокая с 2014 года – Муженко 5 декабря 2018, 08:49
Все новости
Главные новости
Украинские биатлонистки возглавили Кубок наций
В Киеве подорожал газ: новые тарифы
У Порошенко призвали Тимошенко отчитаться о ее "состояние, откатах и оффшорах"
Из-за россиян в Керченском проливе стоят на якорях более 140 судов
Все новости
Дети

9 способов научить детей есть правильно

психология

Как и зачем практиковать осознание в школах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів