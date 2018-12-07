Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзализныця закупает винтовок и пистолетов на 2,5 млн

Пятница, 7 декабря 2018, 11:59

Один из филиалов Укрзализныци хочет закупить оружия за 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте государственных закупок Prozorro.

Заказчиком указана "Юго-Западная железная дорога".

Поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины.

Компания поставит пистолет Форт-21.03 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт.), пистолет Форт-19 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт.), пистолет Форт-9 (в комплекте патроны 9х17 - 500 шт.), штурмовую винтовку Форт-229 (в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт.), пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger с глушителем (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт.) и пистолет-пулемет Форт - 224 калибра 9х19 Luger без глушителя (в комплекте патроны 9х19 Luger - 1000 шт).

Товары должны поставить до 28 декабря 2018. Всего Укрзализнице поставят 89 комплектов оружия.

Ожидаемая стоимость заказа 2 миллиона 615 000 802 гривен.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что Укрзализныця вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлен в случае продолжения угрозы для Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
оружие
War Speeches. Россия жалуется на военную помощь Украине и продолжает ядерный шантаж накануне саммита НАТО в Вильнюсе
В Rheinmetall сообщили, когда в Украине откроют завод по производству бронетехники
США не верят в раскол НАТО из-за предоставления Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: