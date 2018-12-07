Укрзализныця закупает винтовок и пистолетов на 2,5 млн

Один из филиалов Укрзализныци хочет закупить оружия за 2,6 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте государственных закупок Prozorro.

Заказчиком указана "Юго-Западная железная дорога".

Поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины.

Компания поставит пистолет Форт-21.03 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт.), пистолет Форт-19 (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт.), пистолет Форт-9 (в комплекте патроны 9х17 - 500 шт.), штурмовую винтовку Форт-229 (в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт.), пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger с глушителем (в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт.) и пистолет-пулемет Форт - 224 калибра 9х19 Luger без глушителя (в комплекте патроны 9х19 Luger - 1000 шт).

Товары должны поставить до 28 декабря 2018. Всего Укрзализнице поставят 89 комплектов оружия.

Ожидаемая стоимость заказа 2 миллиона 615 000 802 гривен.