МВД проверит "карманные армии", которым выдавало лицензии

Министерство внутренних дел проведет проверку 45 юридических лиц, которые обладают лицензией на осуществление охранной деятельности.

Об этом сообщает народный депутат Мустафа Найем.

Ресь идет о так называемых "муниципальных охранах", которые по всей стране под вывеской коммунальных предприятий присвоили себе функции правоохранительных органов.

"Всего мы обнаружили около 50 таких структур в шестнадцати городах страны.

Зачастую эти структуры выполняют роль "карманных армий" и неоднократно были замечены в незаконном применении спецсредств, нанесении побоев и препятствовании работы журналистов и общественных организаций", – отмечает Найем.

При этом оказалось, что почти все они обладают лицензиями Министерства внутренних дел на осуществление охранной деятельности, напоминает нардеп.

По данным Найема, МВД решило провести проверки у 45 субъектов, в том числе, у 14 коммунальных предприятий, 30 коммерческих организаций и государственного предприятия "Управление ведомственной военизированной охраны".

Первым номером в списке стоит коммунальное предприятие "Муниципальна варта" г. Одесса.

"Теперь важно этот процесс проконтролировать и довести до конца. Теоретически результатом проверки может стать аннулирование лицензий… Что очень важно, учитывая надвигающиеся президентские и парламентские выборы", – подчеркнул нардеп.

Читайте также: "Урки". Как Одесса превращается в "уголовную республику"

Журналисты программы "Схемы" ранее писали, что мэры городов Украины держат "частные армии" для защиты от активистов.

Отмечалось, что местные власти в регионах Украины наделяют коммунальных охранников функциями правоохранительных органов и используют их в своих собственных целях - они блокируют здания горсовета, не пуская активистов и журналистов и участвуют в силовых столкновениях с использованием спецсредств.

По данным издания, в Одессе коммунальное учреждение "Муниципальная варта" применяет силу к жителям города, которые проявляют свою активную гражданскую позицию.