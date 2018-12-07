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МВД проверит "карманные армии", которым выдавало лицензии

Пятница, 7 декабря 2018, 14:21

Министерство внутренних дел проведет проверку 45 юридических лиц, которые обладают лицензией на осуществление охранной деятельности.

Об этом сообщает народный депутат Мустафа Найем.

Ресь идет о так называемых "муниципальных охранах", которые по всей стране под вывеской коммунальных предприятий присвоили себе функции правоохранительных органов.

"Всего мы обнаружили около 50 таких структур в шестнадцати городах страны.

Зачастую эти структуры выполняют роль "карманных армий" и неоднократно были замечены в незаконном применении спецсредств, нанесении побоев и препятствовании работы журналистов и общественных организаций", – отмечает Найем.

При этом оказалось, что почти все они обладают лицензиями Министерства внутренних дел на осуществление охранной деятельности, напоминает нардеп.

По данным Найема, МВД решило провести проверки у 45 субъектов, в том числе, у 14 коммунальных предприятий, 30 коммерческих организаций и государственного предприятия "Управление ведомственной военизированной охраны".

Первым номером в списке стоит коммунальное предприятие "Муниципальна варта" г. Одесса.

"Теперь важно этот процесс проконтролировать и довести до конца. Теоретически результатом проверки может стать аннулирование лицензий… Что очень важно, учитывая надвигающиеся президентские и парламентские выборы", – подчеркнул нардеп.

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Журналисты программы "Схемы" ранее писали, что мэры городов Украины держат "частные армии" для защиты от активистов.

Отмечалось, что местные власти в регионах Украины наделяют коммунальных охранников функциями правоохранительных органов и используют их в своих собственных целях - они блокируют здания горсовета, не пуская активистов и журналистов и участвуют в силовых столкновениях с использованием спецсредств.

По данным издания, в Одессе коммунальное учреждение "Муниципальная варта" применяет силу к жителям города, которые проявляют свою активную гражданскую позицию.

Украинская правда
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