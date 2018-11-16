Мэры городов Украины держат "частные армии" для защиты от активистов - СМИ

Местные власти в регионах Украины наделяют коммунальных охранников функциями правоохранительных органов и используют их в своих собственных целях - они блокируют здания горсовета, не пуская активистов и журналистов и участвуют в силовых схватках с использованием спецсредств.

Об этом говорится в спецрепортажи программы "Схемы".

Отмечается, что в Харькове работники коммунального предприятия "Муниципальная охрана" неоднократно не допускали активистов на сессию горсовета, или физически выдворяли их с заседания, применяя спецсредства.

"Это коммунальное предприятие создавалось, на мой взгляд, как легальный отряд "титушек". К примеру, летом этого года под стенами горсовета произошли столкновения, где представителями, в том числе, этого КП, использовались слезоточивый газ, пиротехника", - рассказал руководитель общественной организации" Харьковский антикоррупционный центр" и депутат облсовета Дмитрий Булах.

Сообщается, что ни мэр Харькова, ни руководители муниципальных предприятий комментариев не дают.

По данным издания, в Одессе такая же структура, только с другим названием - коммунальное учреждение "Муниципальная стража" - также применяет силу к жителям города, которые проявляют свою активную гражданскую позицию.

В частности, отмечается, что жертвой их действий, например, стал местный активист Виталий Устименко, которого силовики-муниципалы физически выгнали с сессии, когда тот пытался задать вопрос об отводе земли города под застройку частной фирме.

При этом авторы репортажа добавляют, что мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что "шум вокруг стражей - провокация".

"Это - надумано, во-первых. Во-вторых, это хорошо организованная провокация. Если бы вы устроились поработать в горсовет, вы изменили бы свое мнение", - заявил мэр Одессы.

Отмечается, что бывшие работники муниципальных охран, подтверждают, что местные руководители городов используют их в своих политических целях, например, во время собраний депутатов.

"Предупреждали, что это человек, которого можно пускать, а это - которого нельзя - рассказал экс-сотрудник днепровской "Муниципальной охраны" Ярослав Копыл.

Сообщается, что муниципалы обеспечиваются спецсредствами.

В частности, в 2017 тогда одесские дружинники получили из бюджета города 750 тысяч гривен на покупку "средств индивидуальной защиты" - речь шла о полтысячи газовых баллончиков, почти 3 сотни резиновых палок, более полусотни бронежилетов, каски, щитки и тому подобное.

По данным издания, проявление силовой агрессии со стороны муниципалов был зафиксирован и в Днепре.

Так, в июле, когда власти приняли решение снести МАФы, а предприниматели пытались отстоять свое право там торговать - камнями и зеленкой в ​​сторону муниципалов. Противостояние перешло в столкновения с пострадавшими - с распылением газа и избиением охранниками предпринимателей.

В комментарии журналистам мэр Днипра Борис Филатов признал, что "Муниципальная стража" выполняет те функции, с которыми не справляется полиция - или с которыми она не хочет справляться.

"Кому-то может показаться, что это частные армии региональных феодалов, это их силовой блок. Это те, благодаря кому они борются с демократией, активистами. Да, мы имеем группу, которая выезжает обеспечивать общественный порядок во время сноса, которая ездит вместе с инспекторами по благоустройству, вместе с инспекторами парковок. Потому что есть на них и нападения, и различные хулиганские действия", - сказал мэр города.

"Но, при этом приоритет, который я ставлю перед "Муниципальной стражей", это, прежде всего, охрана общественного порядка", - добавил Филатов.

В репортаже отмечается, что правовая неурегулированность оставляет за мэрами исключительное право контролировать таких стражей, а самым охранникам дает возможность не отвечать по закону так же строго, как например полицейский - хотя они уже отчасти имеют схожие функции.

Отмечается, что авторы программы проанализировали несколько уставов этих структур вместе с юристами и обнаружили, что в таком виде их существование создает определенный риск для общества, поскольку они часто приписывают себе функции, присущие исключительно правоохранителям.