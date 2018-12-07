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Луценко: Прокуратура завершила экспертизу по делу расстрелов на Майдане

Пятница, 7 декабря 2018, 23:49
Луценко: Прокуратура завершила экспертизу по делу расстрелов на Майдане

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила экспертизу в отношении лиц, которые отдавали приказы убивать людей на Евромайдане.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Интер", пишет Укринформ.

"Мы завершили экспертизу по делу лиц, которые отдавали, по версии следствия, приказы расстрелять мирный Майдан. В начале следующего года мы завершим следствие, сможем предъявить обществу, подозреваемым, а позже и обвиняемым, доказательства того, что именно Янукович, Захарченко , Якименко, Шуляк, соответственно, президент, руководитель СБУ, МВД, Внутренних войск и их подчиненные отдали преступные приказы, из-за которых на Майдане погибли более 100 человек", - сказал он.

Генпрокурор считает, что "этот суд станет самым ожидаемым процессом за эти годы".

"Беглецы не просто сбежали в Россию, а перед этим уничтожили всю переписку, все серверы. Тем не менее, следователи смогли установить факты, доказательства, опросить тысячи людей, дать фактаж, который, по заключению экспертизы, имеет причинно-следственную связь со смертями на Майдане", - отметил Луценко.

Напомним, в конце ноября начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что по делам о преступлениях на Евромайдане вынесено 9 оправдательных приговоров, 9 человек посадили.

Он сообщил также, что сейчас 33 человека, которые проходят подозреваемыми по делам Майдана, продолжают занимать должности в правоохранительных органах.

Темы: МайданубийствопрокуратураЛуценко
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