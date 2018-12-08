NASA впервые обнародовало запись шума ветра на Марсе

Американское космическое агентстве NASA опубликовало запись шума ветра на Марсе.

Сейсмограф и датчики давления космического аппарата InSight, который в конце ноября успешно приземлился на красной планете, зафиксировалb вибрации ветра, скорость которого составляла от 16 до 24 километров в час.

Частота звука находится в нижней части диапазона человеческого слуха, т.е. он слишком гулкий, поэтому специалисты NASA повысили частотоу на две октавы, чтобы звук был слышен на мобильных устройствах.

С этой же целью показания датчиков давления были усилены в 100 раз.

Звук рекомендуется слушать на аудиосистеме с сабвуфером или через наушники.

Как сообщалось космический аппарат InSight совершил посадку на поверхности Марса 26 ноября.

В рамках экспедиции аппарат просверлит поверхность вглубь на 5 метров, чтобы измерить внутреннее тепло и отследить возможные землетрясения. Ничего подобного до этого на Марсе не делали.