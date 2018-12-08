В Днепре неизвестные срывали собрание Совета адвокатов: дымовые шашки, драки

В Днепре 7 декабря около трех десятков неизвестных в масках блокировали вход в здание, где должна была начаться конференция Совета адвокатов Днепропетровской области.

Как сообщает Радио Свобода, в этом здании также расположен офис партии "Укроп", офисы редакции газеты, телеканала, общественных организаций, государственные учреждения.

По информации свидетелей, неизвестные ворвались в зал заседания на третьем этаже здания, применили, по предварительным данным, слезоточивый газ и дымовые шашки, били окна. Кроме того, произошла драка между двумя группами. Некоторые из участников беспорядков были одеты в камуфляж.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Поступило сообщение, что произошла утечка неизвестного опасного вещества. По вызову были направлены спасатели. Граждане, находившиеся в здании, от эвакуации отказались. Осуществлено проветривание помещения, открыты входные двери и окна, велось дежурство на месте происшествия", - сообщили Радио Свобода в областном управлении ГСЧС.

В зале здания как раз должна была начаться конференция адвокатов Днепропетровской области, на которой планировали поднимать вопрос об избрании нового руководства. Совет адвокатов области связывает инцидент именно с этим мероприятием.

"Часть адвокатов заявляет, что проведение конференции было незаконным, ведь на собрании не было кворума, а место проведения было изменено утром в пятницу 7 декабря", - пишет Радио Свобода.

После инцидента здание обследовали спасатели и полиция, взрывоопасных предметов не обнаружили. Полиция подтвердила корреспонденту Радио Свобода, что инцидент связан с собранием Совета адвокатов Днепропетровской области.