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Суркис больше не будет представлять Украину в руководстве УЕФА

Суббота, 8 декабря 2018, 10:50
Суркис больше не будет представлять Украину в руководстве УЕФА

Вице-президента и член Исполкома УЕФА Григорий Суркис не примет участие в выборах этой организации, которые пройдут в феврале 2019 года.

В пятницу, 7 декабря, истек срок подачи заявок на выборах в Исполком УЕФА. Григорий Суркис не сумел подать заявку от Федерации футбола Украины на участие в выборах в Исполком УЕФА, поскольку не имеет действующей должности в ФФУ.

Напомним, что после избрания Александра Чеферина президентом УЕФА были приняты изменения относительно выборов в этой организации.

Согласно новым правилам, в Исполком УЕФА могут баллотироваться только президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь этой организации, говорится на официальном сайте УЕФА. Последние шесть лет Григорий Суркис не занимал ни одной действующей должности в ФФУ.

Кроме того, в УЕФА также ввели возрастной ценз на руководящие должности. Согласно новым правилам, в Исполком УЕФА или на руководящие должности не может быть избран человек, чей возраст превысил 70 лет. Также члены Исполкома УЕФА и президент этой организации могут находиться на своей должности не более, чем три срока подряд (в сумме 12 лет - ред.).

Напомним, что Григорий Суркис последние 14 лет входил в Исполком УЕФА.

От Украины в Исполком УЕФА будет баллотироваться президент ФФУ Андрей Павелко, чья кандидатура была утверждена Исполкомом в марте 2018 года.

Выборы президента УЕФА и членов исполкома УЕФА пройдут 7 февраля 2019 года.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол
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