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Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул

Суббота, 8 декабря 2018, 12:57
Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул

Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул обратно в Стамбул письмо от патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба УПЦ МП.

"Письмо, в котором Патриарх Варфоломей грозит предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, Блаженнейший Митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП отметили, что в письме Варфоломея присутствуют пассажи вроде: отныне УПЦ перешла "в полную зависимость от нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола", "по снисхождения, называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским", "увещеваем Вас и тех, кто с вами, войти в общение с бывшим [митрополитом] Киевским Филаретом и бывшим [митрополитом] Львовским Макарием и их последователями" и другие.

Пресс-служба также сообщает, что целый ряд епископов, получив приглашение для участия в объединительном соборе от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар.

Как сообщалось, 6 декабря митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) обнародовал перевод письма патриарха Варфоломея к Онуфрию, датированного еще 12 октября.

В нем Варфоломей пригласил Онуфрия на объединительный Собор Украинской православных церквей, отметив, что он сможет быть кандидатом на позицию предстоятеля УПЦ.

"После выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете еклизиологически и канонически носить титул митрополита киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - говорится, в частности, в письме.

Украинская правда

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Темы: церковь
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