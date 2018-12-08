НБУ не видит будущего для российских банков в Украине

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Суббота, 8 декабря 2018, 14:20

Национальный банк не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине.

Об этом в интервью Vox Ukraine заявил глава НБУ Яков Смолий.

Смолий отметил, что недавнее банкротство ВТБ никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля финучреждения составила около 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

"На другие банки с российским государственным капиталом ситуация с ВТБ также не влияет. Хотя их хозяйственная деятельность частично ограничена решением суда, однако они имеют достаточный запас ликвидности", - сказал глава НБУ.

На вопрос журналиста, есть ли смысл клиентам других банков с российским государственным капиталом нервничать, Смолий ответил: "Каждый вкладчик самостоятельно выбирает себе банк и оценивает соответствующие риски".

"Со своей стороны Национальный банк неоднократно заявлял, что не видит перспектив для работы банков с государственным российским капиталом в Украине", - подытожил он.

Как сообщалось, Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков в Украине- ВЭБа, ВТБ и Сбербанка, - чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы на 160 млн долларов.

5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции трех украинских "дочек" российских госбанков.

Экономическая правда

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Темы: НБУ банки Росcия
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