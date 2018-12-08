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В Польше задержали 2 украинцев, которые ехали на климатические переговоры ООН - активисты

Суббота, 8 декабря 2018, 23:05

В Польше задержали 2 участников экологической организации "Екодія", которые ехали на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

Об этом "Громадському радіо" рассказала глава "Екодії" Ирина Ставчук.

"С двумя нашими активистами нет связи с самого утра. Последнее сообщение было таким, что в отель пришла полиция, у них проверяли документы ... Уже вечером от консульства Украины мы получили сообщение, что они знают, где они находятся и будут пытаться решить эту ситуацию", - сказала активистка.

Она рассказала, что ее не пропустили в Польшу пограничники. Вместе с ней не пустили еще 5 украинцев и четырех граждан других стран (в частности, РФ, Кыргызстана и Грузии), которые ехали на конференцию.

"Моих коллег не пустили вчера, меня не пустили сегодня, но процедура та же. Берут паспорт, сначала все нормально, а потом у них выпадает какая-то информация о том, что именно нам запрещен въезд в Польшу именно на период проведения Климатической конференции ООН.

У меня были все документы, но они просто извинились и сказали, что эта информация сверху", - отметила Ставчук.

По ее словам, причину отказа во въезде называют такую: "считается угрозой государственной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям любого государства-члена Европейского Союза".

Международные климатические переговоры ООН по изменению климата в этом году проходят в польском Катовице. Они начались 3 декабря и должны продолжаться 2 недели.

Ранее украинское подразделение международной климатической организации 350.org и общественная организация "Екодия" заявили, что Польша разворачивает на границе представителей общественных организаций, которые направляются на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

"Екодія" утверждает, что запрету на въезд предшествовал принятый в Польше закон в связи с проведением международных переговоров. Согласно ему, запрещены любые спонтанные собрания, а данные о всех зарегистрированных участниках могут быть использованы полицией без предварительного согласия cамих участников.

Темы: Польшаактивистыэкология
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