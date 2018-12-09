Кремлевских ботов в Twitter заподозрили в атаке на Макрона

Прокремлевские Twitter-аккаунты начали распространять ложную и непроверенную информацию о протестах "желтых жилетов" во Франции, стремясь подорвать репутацию французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Альянс обеспечения демократии, подразделение Немецкого Фонда Маршала США, которое следит за пророссийскими Twitter-аккаунтами и другой прокремлевской деятельностью.

"Макрон успешно избежал кибератак с целью дестабилизации его президентских кампании в 2017 году, за которыми, как ввважаеться, стояли прокремлевские группы.

Теперь, когда Франция столкнулась с насильственными протестами, россияне, похоже, вернулись. Среди 600 учетных записей Twitter, которые, как известно, распространяют взгляды Кремля, самый популярный хэштег сейчас #giletsjaunes, французское название для протестов "желтых жилетов", - говорится в материале.

"Прокремлёвские аккаунты, которые анализирует Альянс, как правило, публикуют новости из США и Великобритании. Но в последние недели они активно освещают протесты во Франции. Этот показатель свидетельствует о том, что существует заинтересованность в усилении конфликта", - считает эксперт Альянса Брет Шафер.

Прокремлевские аккаунты часто указывают на то, что французская полиция находится на грани мятежа и готова поддержать протесты. Но Шафер подчеркивает, что такие заявления не подтверждаются фактами, а активность ботов напоминает другие кампании по распространению дезинформации.

Большая часть ссылок в аккаунтах, которые исследовал Альянс, ведут на новости российских медиа - Russia Today, Spurnik и немецкое агентство Ruptly, которое принадлежит RT.

"Эти медиа внимательно следят за протестами, а RT даже сообщало, что 12 журналистов пострадали, сообщая о событиях во Франции", - заявил Шафер.

Ранее сообщалось, что в субботу в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также отменила повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.