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У границы с Украиной "засветились" сотни российских танков

Воскресенье, 9 декабря 2018, 13:57
У границы с Украиной засветились сотни российских танков
Defence Blog

Спутниковые снимки зафиксировали сотни российских танков на военной базе в Ростовской области в 18 километрах от границы с Украиной.

Соответствующие снимки публикует издание Defence Blog.

 
Defence Blog

"Спутниковые снимки с Google Earth, полученные в ноябре, свидетельствуют о наличии сотен российских боевых танков на новой военной базе в окрестностях города Камянск-Шахтинский", - говорится в тексте.

 

Издание отмечает, что снимки показывают сотни боевых танков Т-64 и Т-62М, а также около тысячи военных грузовиков и артиллерийских систем.

На Google maps можно увидеть соответствующие снимки, маркированные 2018 годом.

 

Как сообщалось, командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко 5 декабря в интервью "Reuters" показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа "Т-62 М" на расстоянии 18 км от украинской границы.

По словам Муженко, за две недели с середины сентября до 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.

По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия наращивала мощь к захвату трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.

Украинская правда
Темы: Росcияграницаоружие
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