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Снежный циклон уходит из Украины

Четверг, 24 января 2019, 10:29
Снежный циклон уходит из Украины

Циклон с Балкан, который обусловил сложную погодную ситуацию в Украине, постепенно покидает страну.

Об этом 24 января сообщает Украинский гидрометцентр.

"Активный циклон с Балкан, который вчера обусловил снежную погоду на большей территории Украины, постепенно покидает наши просторы в северо-восточном направлении", - отметили синоптики.

 

По данным Укргидрометцентра, в четверг в Сумской, Харьковской и Луганской областях значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см), в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь.

Также синоптики прогнозируют местами гололед и налипание мокрого снега, в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели.

Спасатели утверждают, что такие явления соответствуют желтому уровню опасности.

Кроме того умеренная лавинная опасность 2 уровня сохранится в четверг и пятницу в украинских Карпатах.

Украинская правда
Темы: погода
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