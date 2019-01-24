Выдвигаться или выдвигаться: НФ решил судьбу Арсения

Партия "Народный фронт" проведет съезд 2 февраля, однако лидер партии Арсений Яценюк не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Украины.

Это утверждают источники "Украинской правды", говорится в материале "Линия "Фронта"".

"Арсений никуда не пойдет. Для чего? Чтобы потратить кучу сил, денег и взять свои 1,5-2-3%? Результат же очевиден уже. Зачем лишний раз подставляться?", – объясняет один из влиятельных депутатов НФ.

Как рассказывают во "Фронте", вместо похода на президентские выборы партия решила напомнить о себе несколькими бордовыми кампаниями.

Борды с Яценюком начали появляться по стране еще с осени прошлого года. А в январе прокатилась новая волна под общим лозунгом "Никогда не сдавайся": "... когда за тобой правда", "... когда враг на твоей земле" и "... когда веришь в Украину".

Стратегию бордов, лозунги и цвета разрабатывало ближайшее окружение Яценюка.

"Фото это бородатое выбирали девушки. Чтобы было такое голливудское. Иванчук страшно сопротивлялся, потому что не любит бородатых, но его никто не слушал, потому что он в мужиках не разбирается", - рассказал УП один из участников того совещания у Яценюка.

Нежелание встречаться с реальностью - не единственная причина, почему Яценюк не будет выдвигаться в президенты, говорится в материале УП.

"Понимаете, если Арсений пойдет, то все наши будут работать на него, и он заберет 2-3% у Порошенко. Петр может просто не пройти во второй тур. Что бы там у нас с ним не было, но такого мы не можем допустить" - убеждает один из ближайших соратников Яценюка.

В то же время на самом деле Яценюк печется не так о судьбе действующего президента, как о единстве своей партии, говорится в статье.

Подробнее о спорах в рядах "фронтовиков" о том, кого поддержать - Порошенко или Тимошенко, и как тихо и незаметно партия Яценюка делится на два лагеря, читайте в материале УП "Линия "Фронта". Пойдет ли Яценюк в президенты"