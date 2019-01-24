СБУ поймала одессита, который возил на Донбасс "гуманитарку" из РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области мужчину, который организовывал поставки из России так называемой "гуманитарной помощи" боевикам в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
По данным спецслужбы, ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций.
"Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы", - говорится в сообщении.
"Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе", - добавили в СБУ.
Сообщается, что весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов.
В ведомстве отметили, что в конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину.
В СБУ добавили, что правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия, где обнаружили переписку с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.
Сообщается, что в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины ему объявлено о подозрении в совершении преступления.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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