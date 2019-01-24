СБУ поймала одессита, который возил на Донбасс "гуманитарку" из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области мужчину, который организовывал поставки из России так называемой "гуманитарной помощи" боевикам в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным спецслужбы, ранее судимый одессит с 2014 года находился в составе одной из российских общественных организаций.

"Там он занимался сбором "гуманитарки" и ее переправкой на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неподконтрольные участки государственной границы", - говорится в сообщении.

"Будучи сторонником идеи создания на территории юго-восточной Украины так называемой "Новороссии", злоумышленник также выступал с поддержкой пророссийских сепаратистов в Одессе", - добавили в СБУ.

Сообщается, что весной 2014 года, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, мужчина уехал в Россию, где продолжил заниматься сбором "помощи" для террористов.

В ведомстве отметили, что в конце прошлого года он нелегально вернулся в Украину.

В СБУ добавили, что правоохранители задержали злоумышленника в одном из дачных кооперативов Одессы, где он скрывался от правосудия, где обнаружили переписку с главарями террористов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сообщается, что в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.