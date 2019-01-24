Украинскому политзаключенному Грибу стало плохо в российском суде

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Четверг, 24 января 2019, 18:02

Украинскому политзаключенному в России Павлу Грибу стало плохо во время судебного заседания, но российский судья продолжил "гнать" дальше.

Об этом 24 января после заседания написал отец украинца Игорь Гриб в Facebook.

По словам Гриба, еще в СИЗО украинец заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого.

"Уже во время судебного заседания была вызвана "Скорая помощь", фельдшер которой сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал 3 часа полежать, но судья все равно продолжил заседание", – написал Гриб старший.

"Издевательство над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", – добавил он.

По словам отца украинца, парня обследовал человек, представившийся гастроэнтерологом.

Якобы врач совершил внешний осмотр украинца, при этом, не касаясь тела и выписал справку о хорошем состоянии здоровья.

Отец Гриба отметил, что на судебном заседании присутствовали 2 журналиста из РФ и ни одного с Украины.

Также он сообщил, что 25 января в РФ состоится следующее заседание.

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Темы: политзаключенные Росcия права человека украинцы


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