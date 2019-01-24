На Подоле в Киеве сгорел ресторан
Четверг, 24 января 2019, 23:38
В ресторане "Тике" на Сагайдачного, 31 в Киеве, произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Киеве.
Сообщение о пожаре на ул. Сагайдачного, 31 поступило в 21:35.
Возгорание произошло на 2-м этаже здания, огонь распространился на крышу. Существовала угроза распространения огня на соседние дома.
В ходе тушения огня спасатели изъяли из помещения 6 газовых баллонов.
В 23:16 пожар локализован на площади 100 кв. м. В 00:07 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
На месте работало 15 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.