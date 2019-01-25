Экс-премьера Шотландии и ведущего RT, обвиняют в 2 попытках изнасилования

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Пятница, 25 января 2019, 01:43

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд  обвиняется в 2 попытках изнасилования и множественных сексуальных домагательствах.

Об этом сообщает The Guardian.

Салмонду в суде Эдинбурга было предъявлено в общей сложности 14 обвинений, в том числе нарушение порядка и непристойные действия.

Во время слушаний 64-летний политик не сделал никаких заявления и был выпущен под залог.

Вне суда Салмонд заявил, что он "невиновен в совершении любых преступлений", и добавил, что он будет защищать себя "в максимальной степени".

Салмонду было предъявлено обвинение в среду вечером после того, как он добровольно посетил полицейский участок со своим адвокатом, он был освобожден после того, как согласился предстать перед судом.

Салмонд находится под следствием полиции Шотландии с сентября прошлого года. Известие о его аресте ошеломило истеблишмент Холируда, пишет газета, он является одной из самых значительных фигур в современной британской политике и более 20 лет был лидером Шотландской национальной партии.

Салмонд покинул свой пост после референдума о независимости Шотландии 2014 года.

Он вернулся в Вестминстер в качестве члена парламента в следующем году, но потерял пост после досрочных выборов в 2017 году.

С тех пор Салмонд работал ведущим ток-шоу в российской сети Russia Today.

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Темы: Великобритания


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