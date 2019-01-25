В Москве неизвестные подожгли школьника, у него 98% ожогов тела

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Пятница, 25 января 2019, 11:55

На западе Москвы неизвестные подожгли подростка, он госпитализирован с ожогами 98% тела.

Об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 15-летний ученик девятого класса госпитализирован в реанимацию с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела.

По данным издания,  потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.

Вместе с тем, российское агентство "Интерфакс" сообщает, что подросток получил ожоги якобы играя со сверстниками с канистрой керосина.

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Темы: Росcия


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