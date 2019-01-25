На выходных украинцев ждет погодный сюрприз

26 и 27 января в Украине ожидаются потепление и осадки в виде снега.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Выходные в Украине будут с потеплением и осадками. В субботу снег и мокрый снег, преимущественно небольшой", - написала она.

По прогнозу, Укргидрометцентра, 26 января ночью от -9-11 на севере до около 0 на юге, днем ​​практически на всей территории страны -1-3.

"В воскресенье очередной циклон снова накроет Украину осадками и сильным ветром. Из-за потепления снег будет смешиваться с мокрым снегом, осадки могут быть сильными. Днем в воскресенье непогода покинет западную часть, там прояснится", - прогнозирует Диденко.

27 января ночью -6-8 на западе и севере, около 0 на востоке и юге, днем ​​-1-3 на западе и севере и 0+2 на востоке и юге.

"В Киеве также ожидается постепенное потепление. В субботу – небольшие осадки, в ночь на воскресенье в столице циклон насыплет снега, утром еще непогода задержится. А днем 27 января постепенно все успокоится", - отметила Диденко.