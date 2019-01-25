Марокканец набросился на пограничника в Борисполе

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Пятница, 25 января 2019, 12:49

В международном аэропорту "Борисполь" в ходе пограничного контроля задержали марокканца, который напал на пограничника.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Указывается, что он не мог подтвердить цели своей поездки в Украину.

"Он прилетел рейсом из Стамбула. В ходе пограничного контроля иностранец 1992 года рождения заявил инспекторам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", следующего на территорию нашего государства по программе обмена. При этом он отмечал, что будет учить украинских детей английскому и еще одному языку, однако сам владеет английским достаточно плохо", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что марокканец не имел достаточного финансового обеспечения, определенного украинским законодательством для иностранцев.

После того, как пограничники отказали парню в пересечении государственной границы, тот предпринял попытку нападения на пограничника.

Марокканца задержали, привлекли к административной ответственности, запретили въезд в Украину сроком на 3 года и отправили в Стамбул.

Украинская правда

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Темы: граница Борисполь


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