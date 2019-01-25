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Главный врач "Феофании" утаил ценный подарок – НАПК

Пятница, 25 января 2019, 11:59

Главный врач клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами Игорь Семенив нарушил срок уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, получив в подарок часть нежилого помещения.

Ему подарили часть кафе-магазина в Ивано-Франковске стоимостью более 163 тысяч гривен, сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

За несвоевременное представление сведений ч. 2 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Игорь Семенив
Игорь Семенив
gazeta.ua

Также составлены 5 протоколов в отношении директора ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя МОЗ Украины" Николая Проданчука, который в течение пяти месяцев 2017 года, получая от 93 тысяч до 980 000 гривен, несвоевременно декларировал эти доходы.

Кроме того, НАПК направило в суд 4 протокола о несвоевременности представления деклараций: депутатом Винницкого областного совета, главным врачом Херсонского областного онкологического диспансера, должностным лицом киевского управления ГФС и чиновником Управление Гоструда в Николаевской области.

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Темы: декларацииНАПК
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