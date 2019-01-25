Грузовик с боеприпасами съехал в кювет из-за маневра легковушки

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Пятница, 25 января 2019, 14:10

Во время движения военной колонны в Черкасской области грузовик "Урал" съехал на спуске в кювет, никто не пострадал и угроз для гражданского населения нет.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, инцидент произошел 25 января в районе села Княжичи Звенигородского района.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за "вклинивания в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры во избежание столкновения".

Военный "Урал" перевозил ящики с боеприпасами для обеспечения боевой подготовки. Боеприпасы находились в неснаряженном состоянии.

Безотлагательно приняты меры для перегрузки боеприпасов на другие автомобили и продолжения движения колонны по заданному маршруту.

Пострадавших нет.

Угроз для гражданского населения также нет, заверили в Генштабе.

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Темы: ДТП


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