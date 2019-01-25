Во Франкфурте 500 пассажиров поезда эвакуировали: поступило сообщение о бомбе

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Пятница, 25 января 2019, 17:03

В Германии из-за угрозы взрыва эвакуировали 500 пассажиров скоростного поезда во Франкфурте-на-Майне.

Об этом в Twitter сообщила полиция.

Сообщение об угрозе взрыва поступило около 14:00 по местному времени. 500 пассажиров были вынуждены покинуть поезд на южном вокзале Франкфурта.

Поезд прибыл на южный вокзал с главного вокзала города, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сотрудники федеральной полиции начали проверку поезда на наличие бомбы. Два пути на вокзале закрыли для прохода поездов. Полиция призвала сохранять спокойствие.

Из-за инцидента в движении региональных поездов и метро произошел сбой.

Европейская правда

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