У Зеленского брали автографы работники ЦИК

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Пятница, 25 января 2019, 18:30

Сотрудники Центральной избирательной комиссии брали автографы у шоумена Владимира Зеленского, когда он 25 января пришел в ЦИК подавать документы.

Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу.

В частности, одна из сотрудниц ЦИК попросил Зеленского подписаться на около десяти его фотографиях, распечатанных заранее.

На вопрос, не считают ли работники ЦИК такие свои действия нарушением профессионального поведения, они отвечать отказались.

Позже к журналисту Радио Свобода подошел человек, представившийся работником ЦИК Владимиром Сомом, и объяснил, что он просил две фотографии с автографами для родных.

По его мнению, это не является выражением публичных политических предпочтений от работников ЦИК, а просто "автографы от звезды".

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил Радио Свобода, что юридически никаких нарушений сотрудники ЦИК не совершили, но есть вопросы со стороны профессиональной этики.

Во время выполнения профессиональных обязанностей сотрудник представляет государственное учреждение и не должна использовать это в частных интересах, добавил представитель КИУ.

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Темы: Зеленский ЦИК


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