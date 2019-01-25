Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского брали автографы работники ЦИК

Пятница, 25 января 2019, 17:30
У Зеленского брали автографы работники ЦИК

Сотрудники Центральной избирательной комиссии брали автографы у шоумена Владимира Зеленского, когда он 25 января пришел в ЦИК подавать документы.

Об этом сообщает Радио Свобода в пятницу.

В частности, одна из сотрудниц ЦИК попросил Зеленского подписаться на около десяти его фотографиях, распечатанных заранее.

На вопрос, не считают ли работники ЦИК такие свои действия нарушением профессионального поведения, они отвечать отказались.

Позже к журналисту Радио Свобода подошел человек, представившийся работником ЦИК Владимиром Сомом, и объяснил, что он просил две фотографии с автографами для родных.

По его мнению, это не является выражением публичных политических предпочтений от работников ЦИК, а просто "автографы от звезды".

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил Радио Свобода, что юридически никаких нарушений сотрудники ЦИК не совершили, но есть вопросы со стороны профессиональной этики.

Во время выполнения профессиональных обязанностей сотрудник представляет государственное учреждение и не должна использовать это в частных интересах, добавил представитель КИУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Зеленский
Зеленский начал визит в Братиславу
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: