ЕС вносит Саудовскую Аравию в "черный список" финансирования терроризма - СМИ

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Пятница, 25 января 2019, 20:35

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран ЕС, представляющих угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.

Об этом сообщили Reuters в пятницу два источника.                                                            

Эта новость поступила на фоне усиления международного давления на Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Список ЕС сегодня состоит из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

На этой неделе список был обновлен и Саудовская Аравия - одна из стран, добавлена ​​в него. Сейчас список конфиденциальный.

Кроме ущерба репутации, включение в список усложняет финансовые отношения с ЕС. Банки блока должны проводить дополнительные проверки платежей, к которым причастны лица из перечисленных юрисдикций.

Предварительное решение о включении в список еще должны одобрить 28 государств ЕС. На следующей неделе решение будет принято официально.

Европейская правда

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Темы: ЕС Саудовская Аравия терроризм


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