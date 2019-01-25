NYT: Цукерберг планирует объединить сообщения Facebook, WhatsApp и Instagram

Марк Цукерберг хочет объединить соцсеть Facebook с WhatsApp и Instagram, чтобы их пользователи могли отправлять сообщения между приложениями.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

"Этот шаг, описанный четырьмя лицами, участвующими в этом процессе, требует от тысяч работников Facebook перенастроить функцию WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger на базовых уровнях. Хотя все три службы будут продолжать работать как отдельные программы, их инфраструктура обмена сообщениями будет унифицирована", - рассказали собеседники изданию.

Facebook все еще находится на ранних стадиях работы и планирует завершить это слияние до конца 2019 или в начале 2020 года.

Кроме того, Цукерберг приказал, чтобы во всех трех приложениях было сквозное шифрование (метод передачи данных, в котором только пользователи, котороые общаются между собой, имеют доступ к сообщениям - УП). По словам собеседников NYT, это значительный шаг, который будет защищать сообщение от просмотра всех, кроме участников разговора.

После интеграции всех трех приложений пользователь, например, Facebook сможет прислать зашифрованное сообщение тому, кто только имеет аккаунт WhatsApp. Сейчас это невозможно, потому что все программы работают отдельно.

Кроме того, в Facebook считают, что эти изменения помогут увеличить интерес пользователей к компании и помогут удержать их в долгосрочной перспективе, когда замедлится рост популярности приложений.