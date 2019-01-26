В Бразилии прорвало плотину: 9 погибших, 300 пропавших без вести
На железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии прорвало плотину резервуара с отходами добычи полезных ископаемых.
Известно о по крайней мере девяти погибших, около 300 человек считаются пропавшими без вести, сообщает ВВС Украина.
Hundreds missing after Vale dam burst at Brazil mine, seven bodies found https://t.co/CgHtyR1KeM pic.twitter.com/YxCifT6TFS— Reuters Top News (@Reuters) January 26, 2019
По словам губернатора штата Минас-Жейрас Ромеу Зема, шансов найти выживших мало.
"Шансов мало: вероятно, все, что мы найдем, - это тела", - говорит он.
В результате прорыва плотины, которая сдерживала отходы от добычи железной руды, поток грязи обрушился на несколько фермерских поселений.
Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных власти пока не сообщают.
Представитель компании Vale, которой принадлежит шахта, сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортек, недалеко от города Брумандиньйо.
"На видеозаписях с вертолетов, которые демонстрируют на бразильских телеканалах, видно, как поток грязи смывает все на своем пути", - отмечает издание.
Мэр Брумандиньйо Авимар де Мело в разговоре с журналистами заявил, что, по его данным, погибли по крайней мере 50 человек, но не исключил, что жертв может оказаться и значительно больше.
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