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В Бразилии прорвало плотину: 9 погибших, 300 пропавших без вести

Суббота, 26 января 2019, 09:14

На железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии прорвало плотину резервуара с отходами добычи полезных ископаемых.

Известно о по крайней мере девяти погибших, около 300 человек считаются пропавшими без вести, сообщает ВВС Украина.

По словам губернатора штата Минас-Жейрас Ромеу Зема, шансов найти выживших мало.

"Шансов мало: вероятно, все, что мы найдем, - это тела", - говорит он.

В результате прорыва плотины, которая сдерживала отходы от добычи железной руды, поток грязи обрушился на несколько фермерских поселений.

Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных власти пока не сообщают.

Представитель компании Vale, которой принадлежит шахта, сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортек, недалеко от города Брумандиньйо.

"На видеозаписях с вертолетов, которые демонстрируют на бразильских телеканалах, видно, как поток грязи смывает все на своем пути", - отмечает издание.

Мэр Брумандиньйо Авимар де Мело в разговоре с журналистами заявил, что, по его данным, погибли по крайней мере 50 человек, но не исключил, что жертв может оказаться и значительно больше.

Темы: Бразилиячрезвычайное происшествиежертвы
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