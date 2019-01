В Бразилии прорвало плотину: 9 погибших, 300 пропавших без вести

На железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии прорвало плотину резервуара с отходами добычи полезных ископаемых.

Известно о по крайней мере девяти погибших, около 300 человек считаются пропавшими без вести, сообщает ВВС Украина.

