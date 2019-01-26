В Торецке на чердаке нашли схрон боеприпасов

В Торецке Донецкой области на чердаке нежилого дома нашли схрон боеприпасов.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр Операции объединенных сил.

Фото пресс-центра ООС

"25.01.2019 года на чердаке нежилого дома в пгт Торецк был обнаружен схрон боеприпасов в количестве 30 шт. РПГ-7, 20 шт. Гранат Ф-1; 2918 патронов 5,45 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схрон обнаружен отделом Национальной полиции ОКП Объединенных сил с участием полицейских Донецкого управления Департамента внутренней безопасности и Торецкого отдела полиции ГУМП Донецкой области в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Изъятые боеприпасы переданы в ГСЧС Украины из состава Объединенных сил для их дальнейшей утилизации.