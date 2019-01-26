Руководителя "Запорожгаза" отстранили: подозревают списание газа на 26 млн

841 просмотр
Суббота, 26 января 2019, 11:24

Октябрьский райсуд Запорожья отстранил председателя правления ПАО "Запорожгаз" от должности сроком на два месяца.

Такое решение было принято в пятницу по ходатайству следователя СБУ в области, сообщает пресс-служба суда.

"Руководитель Запорожгаза подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3931 751,5 куб.м., стоимостью 26 622 995,16 грн. (Ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

"Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованными доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками Запорожгаза", - отметили в суде.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Запорожье газ суд


powered by lun.ua
По теме
Полицейский бил задержанных – ГБР просит отстранения и домашнего ареста 23 января 2019, 13:11
В Запорожье к ПЦУ присоединилась община, которая ранее вышла из УПЦ МП 20 января 2019, 12:28
Мужчина заказал убийство соперника, к которому ушла его женщина 18 января 2019, 15:02
Все новости
Главные новости
В Бразилии прорвало плотину: 9 погибших, 300 пропавших без вести
Украину накроет снегом, на дорогах гололедица
ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 погибший
Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна
Все новости
исследование

Тигры могут вымереть за 10 лет

тест

Что изменила медреформа за последний год

здоровье

12 советов по безопасности детей зимой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів