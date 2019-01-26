В Киеве на Печерске сгорел Lexus

В ночь на субботу во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Барбюса, 5в в Киеве сгорел автомобиль Lexus.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре в авто поступило в 2:11.

Фото ГСЧС

Отмечается, что в результате возгорания автотранспорта произошел разлив горюче смазочных материалов на площади 15 кв.м.

"В 3:12 пожар был ликвидирован. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. К счастью, в результате пожара никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

Там добавили, что причина пожара устанавливается.