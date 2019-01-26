В Киевской области избили школьницу: мать агрессорки ответит за буллинг

В селе Вишенки Бориспольского района Киевской области за издевательства над ученицей родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщает в субботу полиция Киевской области.

Также по факту нанесения телесных повреждений 14-летней жительнице села открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с сообщением об избиении 14-летней ученицы неизвестным лицом в Бориспольскую полицию обратился директор школы села Вишенки.

"Работники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт относительно распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. Унижала нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу", - сообщили в полиции.

Ссору заметила учительница школы и развела девушек по разным учебным классам.

Однако после школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою "жертву". Драку отсняли на мобильный телефон и затем выложили в Интернет.

"Сейчас мать агрессивной ученицы привлечена к административной ответственности за буллинг. Девочка, которую избили, проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений. По факту избиения ученицы продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.