Столкновение вертолета и самолета в Альпах: 7 погибших и 2 пострадавших
Итальянские спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате столкновения вертолета с легким самолетом в Альпах.
Об этом сообщает AFP.
Число погибших возросло до семи, тела пятерых погибших были найдены в пятницу, когда произошла авария. Поисковую операцию приостанавливали из-за наступления темноты.
Два человека были госпитализированы после катастрофы в долине Аоста недалеко от Франции. Столкновение произошло сразу после взлета вертолета, который не видел, что в этот же момент приземлялся самолет.
На борту вертолета был немецкого лыжный инструктор и четырех немецких лыжника, а на борту французского лекгомоторного самолета было три человека.
Все шесть человек на борту вертолета, включая итальянского пилота, погибли, также погиб один пассажир самолета. Француз и гражданин Швейцарии, летевшие самолетом, получили серьезные травмы.
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