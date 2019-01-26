Столкновение вертолета и самолета в Альпах: 7 погибших и 2 пострадавших

Итальянские спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате столкновения вертолета с легким самолетом в Альпах.

Об этом сообщает AFP.

Число погибших возросло до семи, тела пятерых погибших были найдены в пятницу, когда произошла авария. Поисковую операцию приостанавливали из-за наступления темноты.

Два человека были госпитализированы после катастрофы в долине Аоста недалеко от Франции. Столкновение произошло сразу после взлета вертолета, который не видел, что в этот же момент приземлялся самолет.

На борту вертолета был немецкого лыжный инструктор и четырех немецких лыжника, а на борту французского лекгомоторного самолета было три человека.

Все шесть человек на борту вертолета, включая итальянского пилота, погибли, также погиб один пассажир самолета. Француз и гражданин Швейцарии, летевшие самолетом, получили серьезные травмы.

Европейская правда