Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столкновение вертолета и самолета в Альпах: 7 погибших и 2 пострадавших

Суббота, 26 января 2019, 14:06

Итальянские спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате столкновения вертолета с легким самолетом в Альпах.

Об этом сообщает AFP.

Число погибших возросло до семи, тела пятерых погибших  были найдены в пятницу, когда произошла авария. Поисковую операцию приостанавливали из-за наступления темноты.

Два человека были госпитализированы после катастрофы в долине Аоста недалеко от Франции. Столкновение произошло сразу после взлета вертолета, который не видел, что в этот же момент приземлялся самолет.

На борту вертолета был немецкого лыжный инструктор и четырех немецких лыжника, а на борту французского лекгомоторного самолета было три человека.

Все шесть человек на борту вертолета, включая итальянского пилота, погибли, также погиб один пассажир самолета. Француз и гражданин Швейцарии, летевшие самолетом, получили серьезные травмы.

Европейская правда

Темы: Италия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Италия
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Италия планирует закупить танки Leopard 2 для усиления своей армии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: