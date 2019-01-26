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С усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли данные о ее "российском происхождении"

Суббота, 26 января 2019, 16:59
С усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли данные о ее российском происхождении

В Стамбуле с усыпальницы жены султана Сулеймана I Роксоланы в мечети Сулеймание изъято сообщение о ее якобы российском происхождении.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Турецкой Республике.

"На обращение Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы возле ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

 

В посольстве уточнили, что для восстановления "исторической правды", теперь в информационной справке возле мечети отмечено, что Роксолана - "из Рогатина, из Украины".

Точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?) - 1558) - наложницы, а затем жены султана Сулеймана I, матери султана Селима II, неизвестно, отмечает "Интерфакс-Украина", однако в историографии ни оспаривается ее украинское происхождение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияРосcияистория
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