С усыпальницы Роксоланы в Турции изъяли данные о ее "российском происхождении"

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Суббота, 26 января 2019, 17:59

В Стамбуле с усыпальницы жены султана Сулеймана I Роксоланы в мечети Сулеймание изъято сообщение о ее якобы российском происхождении.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Турецкой Республике.

"На обращение Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы возле ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - говорится в сообщении.

 

В посольстве уточнили, что для восстановления "исторической правды", теперь в информационной справке возле мечети отмечено, что Роксолана - "из Рогатина, из Украины".

Точное место рождения Роксоланы (1502(?)/1505(?) - 1558) - наложницы, а затем жены султана Сулеймана I, матери султана Селима II, неизвестно, отмечает "Интерфакс-Украина", однако в историографии ни оспаривается ее украинское происхождение.

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Темы: Турция Росcия история


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