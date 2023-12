"Новый Wikileaks" опубликовал 175 ГБ утечек по РФ и Донбассу

Проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) в пятницу обнародовал масштабную коллекцию документов с РФ, полученную путем хакерских взломов и утечек информации.

Как пишет The New York Times, большинство материалов, которые проливают свет на российскую войну в Украине, а также на связи между Кремлем и Русской православной церковью и т.д., были опубликованы ранее в России, Украине и других странах.

Однако поражает объем материала - 175 гигабайт.

#DDoSecrets has added: Dark Side of the Kremlin (108 GB), hundreds of thousands of messages and files from Russian politicians, journalists, oligarchs, religious figures, and nationalists/terrorists in Ukraine. https://t.co/7barTSC7h3



